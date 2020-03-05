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В Татарстане организовали доследственную проверку после схода вагонов в Юдино

17:51, 05.03.2020
В Татарстане организовали доследственную проверку после схода вагонов в Юдино
Фото: соцсети

Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводит проверку после схода шести вагонов на станции Юдино (восточный парк).

По предварительным данным, ЧП произошло сегодня, 5 марта, в 15.50 по мск. В восточном парке железнодорожной станции Юдино Горьковской железной дороги произошел сход шести порожних вагонов грузового поезда.

Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа следователей и криминалистов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, а также внесено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий.

Напомним, в соцсетях появилось видео последствий схода вагонов на станции Юдино.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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