В Татарстане организовали доследственную проверку после схода вагонов в Юдино
Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводит проверку после схода шести вагонов на станции Юдино (восточный парк).
По предварительным данным, ЧП произошло сегодня, 5 марта, в 15.50 по мск. В восточном парке железнодорожной станции Юдино Горьковской железной дороги произошел сход шести порожних вагонов грузового поезда.
Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа следователей и криминалистов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, а также внесено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий.
Напомним, в соцсетях появилось видео последствий схода вагонов на станции Юдино.ПроисшествияОбщество Татарстан
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