В Татарстане организовали доследственную проверку после схода вагонов в Юдино

Фото: соцсети

Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводит проверку после схода шести вагонов на станции Юдино (восточный парк).

По предварительным данным, ЧП произошло сегодня, 5 марта, в 15.50 по мск. В восточном парке железнодорожной станции Юдино Горьковской железной дороги произошел сход шести порожних вагонов грузового поезда.

Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа следователей и криминалистов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, а также внесено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий.

Напомним, в соцсетях появилось видео последствий схода вагонов на станции Юдино.