С 1 апреля Банк Казани запустит новую единую версию интернет-банка

С 1 апреля ООО КБЭР «Банк Казани» полностью переходит на единую усовершенствованную версию интернет-банка (18+). В обновленном варианте изменилась структура и принципы подачи информации. Дизайн стал еще более удобным и адаптивным. Благодаря тому, что новая версия стартовала ранее, в банке уже получили обратную связь и внедрили доработки на основе пожеланий клиентов.

В интернет-банке расширился спектр услуг дистанционного обслуживания. Теперь все расходы клиентов автоматически сохраняются и группируются в категории расходов относительно вида платежа. Также добавлена возможность переводов с карты Банка Казани на карту любого другого банка. Изменения были внесены и в интерфейс главного экрана — появилась история операций и визуализация расходов в виде диаграммы.

Условия по работе сервиса понравятся всем, кто ценит свое время и деньги, поскольку с его помощью можно быстро и без комиссии оплатить коммунальные платежи, налоги, внести ежемесячный платеж за детский садик, оплатить штрафы и даже обменять валюту по курсу выгоднее, чем в кассе.

При работе в интернет-банке есть возможность оперативно задать вопрос через чат, где клиент получит не только консультацию специалиста, но и может заказать справку и выписку, оспорить операцию, открыть или закрыть банковский продукт.

Новая усовершенствованная версия платформы позволит эффективно пользоваться всеми возможностями банковских продуктов оперативно, удобно и без визита в офис.

Усовершенствованная версия интернет-банка доступна по ссылке.

ООО КБЭР «Банк Казани»

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