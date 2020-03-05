Минниханов высказался о необходимости наладить авиасообщение с Сербией

Рустам Минниханов провел рабочую встречу с первым заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

Стороны обсудили татарстано-сербский товарооборот, который по итогам 2019 года вырос почти в 2 раза и превысил $100 млн. И это, по словам президента РТ, не предел. Как передает пресс-служба президента РТ, большой потенциал для развития связей кроется в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, машиностроение, автомобилестроение и производство компонентов к ним, ИТ и другие высокие технологии, медицина и фармацевтика, АПК, а также туризм.

Минниханов отметил, что Татарстан заинтересован в организации прямого авиасообщения с Сербией: это способствовало бы развитию деловых связей и увеличению числа туристов.

Ранее Лилия Галимова анонсировала переговоры с сербской делегацией.