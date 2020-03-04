В казанском Кремле пройдут переговоры с сербской делегацией

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Завтра в казанском Кремле пройдет заседание межправительственного российско-сербского комитета, на которое прибудет из Москвы вице-премьер РФ Юрий Борисов и посол Сербии в России. Возглавляет сербскую делегацию первый зампред правительства Сербии, в ее составе — министры, отвечающие за инновации, технологическое развитие, сельское, лесное и водное хозяйство и прочие направления.

По словам пресс-секретаря президента РТ Лилии Галимовой, за последние 6 лет товарооборот Татарстана с Сербией хоть и вырос до 100,5 млн долларов, 94 млн долларов из которых — экспорт и 7,4 млн долларов — импорт, но он не соответствует имеющемуся потенциалу. Об этом и будет идти речь на переговорах, в которых примет участие глава республики Рустам Минниханов.

Галимова напомнила, что Татарстан поставляет в Сербию каучук, резину, изделия из них, пластмассы, продукты неорганической химии, а импортирует оборудование, механические устройства, изделия из драгоценных металлов. С Сербией сотрудничают такие предприятия, как КАМАЗ, КВЗ, «Нижнекамскнефтехим», «Татнефть», «Оргсинтез».

Официальный представитель президента РТ не исключила, что в рамках визита иностранная делегация посетит челнинское предприятие, которое поставило в Сербию более 50 большегрузов и запасных частей к ним на сумму более 2 млн долларов.

От завтрашней встречи в казанском Кремле ожидают заключения нового договора на поставку КАМАЗов и вертолетов, а также развитие связей в инвестиционной и инновационно-производственной деятельности, высоких технологий, развития таких площадок, как «Алабуга», «Иннополис», технопарки, кооперации в других областях.