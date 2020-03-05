В Казани пенсионер застрелил внука своей возлюбленной

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Советском районном суде рассмотрят ходатайство об избрании меры пресечения в отношении 70-летнего пенсионера, который застрелил внука своей возлюбленной.

Инцидент произошел два дня назад на улице Фучика. 49-летний мужчина был доставлен в больницу с двумя огнестрельными ранениями в голову. Спасти его не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления был задержан сожитель бабушки пострадавшего. В семье возникали скандалы из-за употребления внуком алкоголя.



Заседание пройдет во второй половине дня.

Ранее под Казанью полицейские обнаружили и изъяли самодельный пистолет у 62-летней пенсионерки из Борового Матюшино.

