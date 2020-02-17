Под Казанью полицейские изъяли ружье и патроны у пенсионерки из Борового Матюшино
В Лаишевском районе Татарстана полицейские обнаружили и изъяли самодельный пистолет у 62-летней пенсионерки из Борового Матюшино.
Пистолет был собран из частей и деталей газового пистолета ИЖ-79 и его модификаций. Также полицейские обнаружили 4 боевых патрона калибра 9 мм и 1 травматический патрон калибра 9 мм.
Как передает пресс-служба МВД РТ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Татарстане насчитывается 45 тыс. владельцев оружия.
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