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Под Казанью полицейские изъяли ружье и патроны у пенсионерки из Борового Матюшино

11:14, 17.02.2020
Под Казанью полицейские изъяли ружье и патроны у пенсионерки из Борового Матюшино

В Лаишевском районе Татарстана полицейские обнаружили и изъяли самодельный пистолет у 62-летней пенсионерки из Борового Матюшино.

Пистолет был собран из частей и деталей газового пистолета ИЖ-79 и его модификаций. Также полицейские обнаружили 4 боевых патрона калибра 9 мм и 1 травматический патрон калибра 9 мм.

Как передает пресс-служба МВД РТ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Татарстане насчитывается 45 тыс. владельцев оружия.

Происшествия Татарстан
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