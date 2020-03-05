Муфтий Татарстана объяснил, что засомневался в формулировке понятия русского народа в Конституции РФ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин пояснил свое высказывание относительно поправок в Конституцию РФ. Он объяснил, что не выступал против, а всего лишь выразил сомнения о ее формулировке.



«Я выразил сомнение в части ее формулировки. Особый статус русского языка как государственного, безусловно, должен быть. Должно ли государство выражать и отстаивать интересы русского народа — конечно, должно, так как это большинство населения нашей страны. Тогда, возможно, было бы целесообразно в конституции использовать следующий тезис: «выражая волю многонационального народа Российской Федерации и русского народа». Такой подход подчеркнул бы и многонациональность государства, и его особую роль в судьбе русского народа», - приводит слова Самигуллина «РИА Новости».

Напомним, ранее глава Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин раскритиковал включение в Конституцию статьи о государствообразующем народе. По его мнению, это может «повлечь непоправимые последствия».

