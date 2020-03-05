В Казани 8 и 9 марта муниципальные парковки будут работать бесплатно

Фото: realnoevremya.ru Роман Хасаев

В Казани 8 и 9 марта муниципальные парковки будут работать без взимания платы.

Как уточнили в мэрии города, изменение режима работы парковок связано с тем, что в этом году Международный женский день выпадает на воскресенье, выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день — 9 марта.

Кроме того, парковки будут бесплатными с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая, 12 июня, 4 и 6 ноября и в дни празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама.

Напомним, в Казани появилась новая платная парковка. Она открылась возле дома 56 по проспекту Победы.

