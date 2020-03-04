Власти Казани открыли платную парковку на проспекте Победы
В Казани появилась новая платная парковка. Она открылась возле дома 56 по проспекту Победы.
Пока стоянка будет работать в бесплатном режиме, сообщили в Комитете по транспорту казанского исполкома. Платить автомобилистам придется с 16 марта.
Парковка рассчитана на 50 автомобилей. Возле нее уже установлены все необходимые дорожные знаки, информационные щиты и паркомат.
Стоимость 1 часа парковки на этом участке — 30 рублей. За неуплату полагается штраф в 2 500 рублей.
Ранее «Реальное время» писало, что 900 платных машино-мест появятся к западу от улицы Вишневского и в Старо-Татарской слободе.
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