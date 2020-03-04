РКБ Татарстана получила оборудование на 200 млн рублей

Республиканская клиническая больница Татарстана получила новое оборудование для нейрохирургов, сосудистых хирургов, травматологов и других специалистов в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году.

«Мы приобрели ангиограф, оборудование для нейрохирургии, сосудистой хирургии. Это ставит перед нами новые задачи по региональному сосудистому центру. Новые возможности дадут нам больший охват пациентов и более технологичные операции. Поступило также и реабилитационное оборудование для восстановления пациентов после сердечно-сосудистых катастроф», — рассказал первый заместитель главного врача по медицинской части РКБ Марсель Миннуллин.

Помимо этого, новое оборудование получил и гериатрический центр, недавно открывшийся в больнице. Здесь оперируют и полностью реабилитируют пожилых пациентов, передает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах Камский детский медицинский центр получил новый цифровой рентгеновский диагностический комплекс РЕНЕКС-РЦ.

