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«Синтез» в Лиге чемпионов в Казани сыграет с хорватским «Югом»

16:56, 04.03.2020
«Синтез» в Лиге чемпионов в Казани сыграет с хорватским «Югом»
Фото: facebook.com/szvsc

Сегодня, 4 марта, «Синтез» проведет матч 10-го тура Лиги чемпионов в Казани с хорватским клубом «Юг».

Встреча состоится в бассейне «Оргсинтез». Начало — 20.00. Вход свободный.

«Юг» — многократный чемпион Хорватии, трехкратный обладатель Лиги чемпионов. В первом круге клуб из Дубровника дома обыграл «Синтез» — 18:10.

Ранее в чемпионате России казанцы дважды обыграли астраханский «Динамо-СШОР».

СпортВодные виды спорта Татарстан
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