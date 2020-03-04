«Синтез» в Лиге чемпионов в Казани сыграет с хорватским «Югом»
Сегодня, 4 марта, «Синтез» проведет матч 10-го тура Лиги чемпионов в Казани с хорватским клубом «Юг».
Встреча состоится в бассейне «Оргсинтез». Начало — 20.00. Вход свободный.
«Юг» — многократный чемпион Хорватии, трехкратный обладатель Лиги чемпионов. В первом круге клуб из Дубровника дома обыграл «Синтез» — 18:10.
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