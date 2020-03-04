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В ВМФ появился первый женский экипаж патрульного катера

15:41, 04.03.2020
В ВМФ появился первый женский экипаж патрульного катера
Фото: wikimedia.org / Andrewrabbott

На Черноморском флоте начал службу первый в ВМФ России патрульный катер, укомплектованный женским экипажем. Эксперимент проводится по личному распоряжению министра обороны Сергея Шойгу.

В команду входят три человека, сообщила пресс-служба Минобороны. Они будут проходить службу на катере типа «Раптор».

«Комплексная подготовка экипажа будет проходить в Санкт-Петербурге. Она включает в себя теорию и практику и продлится до 27 апреля», — приводит слова главкома ВМФ Николая Евменова «РИА Новости».

На учебных тренажерах члены команды освоят энергетическую установку, радиотехническое вооружение, системы связи и навигации катера, отработают управление.

ПромышленностьОПК
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