В ВМФ появился первый женский экипаж патрульного катера
На Черноморском флоте начал службу первый в ВМФ России патрульный катер, укомплектованный женским экипажем. Эксперимент проводится по личному распоряжению министра обороны Сергея Шойгу.
В команду входят три человека, сообщила пресс-служба Минобороны. Они будут проходить службу на катере типа «Раптор».
«Комплексная подготовка экипажа будет проходить в Санкт-Петербурге. Она включает в себя теорию и практику и продлится до 27 апреля», — приводит слова главкома ВМФ Николая Евменова «РИА Новости».
На учебных тренажерах члены команды освоят энергетическую установку, радиотехническое вооружение, системы связи и навигации катера, отработают управление.
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