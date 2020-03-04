Минниханов и глава российского представительства Haier обсудили расширение производства в Челнах

В среду президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой представительства Haier в России Людмилой Романовой. Они обсудили расширение производства китайской компании в Набережных Челнах.

Также рассматривались вопросы реализации нескольких совместных проектов, передает пресс-служба президента РТ.

Во встрече приняли участие глава Минземимущества РТ, Фаниль Аглиуллин и помощник президента РТ Альберт Нафигин.

Напомним, что в 2016 году Haier запустила в Набережных Челнах завод по производству холодильников. В 2019-м было также открыто предприятие, выпускающее стиральные машины.