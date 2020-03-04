Александр Бурмистров: «Перед овертаймом я сказал, что Кугрышев забьет гол. Он вышел и забил»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ) во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

— Мы играли так же, как в первом периоде первого матча. Просто сейчас нам удалось избежать ошибок и сыграть полную игру. Снова пропустили сразу же после того, как забили, наверное, это потеря концентрации. Об этом говорим в раздевалке, всегда, когда забивается гол, надо выйти и провести хорошую смену. Два раза подряд пропускаем, непозволительно допускать такие ошибки. В Уфе будем выходить и биться.

Мы не в первый раз в этом сезоне выигрывали матчи, когда горели 1:3 и 1:4. Для нас «6 на 5» — это нормальная игра. Может ли гол за шесть секунд до конца стать переломным в серии? Все может быть, это у них надо спрашивать, переломным он станет или нет. Мы выиграли матч, мы на подъеме. Перед овертаймом я сказал, что Кугрышев забьет гол. Он вышел и забил. Все рады за него.

— Как отреагировали, узнав, что «Авангард» подал на вас жалобу за эпизод в первом матче, когда вы попали шайбой в судью?

— У меня не было никакой реакции на жалобу «Авангарда». Прекрасно знал, что ничего не будет. Удивился, что команда так поступает. Конечно, я не специально бросал, смотрел на лед, был зол, что мы пропустили гол, — передает слова Бурмистрова «Чемпионат».

Накануне «Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Авангардом».