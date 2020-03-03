«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Авангардом»

«Салават Юлаев» во втором матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции в овертайме обыграл омский «Авангард» (3:2от).

Уфимцы открыли счет в середине встречи, когда точным оказался бросок Панина. Хозяева отыгрались уже через 30 секунд благодаря голу Кошелева. В третьем периоде «Авангард» вышел вперед, но «Салават» сумел перевести игру в овертайм за 6 секунд до конца матча.

В дополнительное время уфимцы оказались удачливее хозяев. На 7-й минуте овертайма Кугрышев принес победу «Салавату».

Таким образом, уфимская команда сравняла счет в серии с «Авангардом».

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3от (0:0, 1:1, 1:1, 0:1).

Голы:

0:1 (30:42) — Панин (Умарк, Хартикайнен);

1:1 (31:08) — Кошелев (Франсон, Семенов);

2:1 (51:12) — Дедунов (Франсон);

2:2 (59:54) — Маннинен (Умарк, Крикунов);

2:3 (67:20) — Кугрышев (Пашнин).