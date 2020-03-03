В Татарстане рыбаки поймали в сети сильное загрязнение

Видео о загрязнении Волги в Тетюшах выложили в соцсети рыбаки, занимающиеся промысловым ловом в Тетюшах. Сеть перепачкана какими-то нефтепродуктами, промысловики гадают, что это.



Как выяснило «Реальное время», видео, снятое неделю назад, разместил на своей страничке Виталий Долгов из Тетюш, а затем оно перекочевало в «Ютуб» — на страничку Ульяновского сайта любителей рыбалки. Как рассказал нам один из модераторов сайта Евгений Софронов, недавно аналогичные загрязнения обнаружили на Волге ульяновские рыбаки — уже под Ундорами.

— Я обращался по этому поводу в областное министерство природы и цикличной экономики, и там мне сказали, что эти загрязнения не связаны со сливом в Волгу нефтепродуктов, а являются результатом смыва в воду различных береговых загрязнений, — сообщил Софронов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что ущерб от загрязнения нефтепродуктами в России возрос за год в пять раз.