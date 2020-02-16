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Ущерб от загрязнения нефтепродуктами в России возрос за год в пять раз

09:00, 16.02.2020
Ущерб от загрязнения нефтепродуктами в России возрос за год в пять раз
Фото: flickr.com

Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Минприроды России, большая часть ущерба сгенерирована компаниями из центральной и южной частях страны. Конкретные компании в отчете не названы.

В Росприроднадзоре объяснили высокий ущерб изношенностью трубопроводов и оборудования нефтедобывающих предприятий, нарушениями правил эксплуатации этого оборудования, а также незаконные врезки в трубопроводы.

Общество
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