Ущерб от загрязнения нефтепродуктами в России возрос за год в пять раз

Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Минприроды России, большая часть ущерба сгенерирована компаниями из центральной и южной частях страны. Конкретные компании в отчете не названы.

В Росприроднадзоре объяснили высокий ущерб изношенностью трубопроводов и оборудования нефтедобывающих предприятий, нарушениями правил эксплуатации этого оборудования, а также незаконные врезки в трубопроводы.