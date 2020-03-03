Рустам Минниханов обсудил праздник с участием «харлеев» к 100-летию ТАССР

Фото: пресс-служба президента РТ.﻿﻿﻿ ﻿

Рустам Минниханов провел встречу с директором мотоклуба Red Square Chapter Russia Сергеем Писаренко. Президенту презентовали мотоклуб Harley Owners Group (H.O.G) и рассказали о крупнейших мероприятиях под его патронажем.

Встреча прошла в Доме правительства РТ, в ней приняли участие заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр спорта РТ Владимир Леонов, мэр Казани Ильсур Метшин. Стороны обсудили проведение праздника H.O.G. Rally Kazan в Казани, приуроченного к 100-летию ТАССР, передает пресс-служба президента РТ.

