Рустам Минниханов обсудил праздник с участием «харлеев» к 100-летию ТАССР
Рустам Минниханов провел встречу с директором мотоклуба Red Square Chapter Russia Сергеем Писаренко. Президенту презентовали мотоклуб Harley Owners Group (H.O.G) и рассказали о крупнейших мероприятиях под его патронажем.
Встреча прошла в Доме правительства РТ, в ней приняли участие заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр спорта РТ Владимир Леонов, мэр Казани Ильсур Метшин. Стороны обсудили проведение праздника H.O.G. Rally Kazan в Казани, приуроченного к 100-летию ТАССР, передает пресс-служба президента РТ.
Справка
Harley Owners Group — H.O.G. — мотоклуб, официально созданный под эгидой бренда Harley-Davidson. Клуб объединяет полтора миллиона человек в мире. Цель участников клуба: путешествовать на мотоцикле, поддерживать семейные ценности и дружить без границ. 20 отделений клуба в России, Беларуси и Казахстане.
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Когда начнутся массовые мероприятия, посвященные 100-летию ТАССР?
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