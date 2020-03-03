Обвиняемым по делу об издевательствах над Шамсутдиновым просят два года колонии

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Государственный обвинитель попросил назначить подсудимому Руслану Мухатову, обвиняемому в неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, два года колонии-поселения.

Как передает ТАСС со ссылкой на адвоката солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова Равиля Тугушева, привлечь к ответственности в дисциплинарной части подсудимого нельзя.

«Наша позиция была — содержание в дисциплинарной части, но поскольку он [подсудимый Мухатов] на сегодня уже закончил службу в Вооруженных силах, привлечь его к ответственности в дисциплинарной части нельзя. Поэтому мы поддержали позицию гособвинителя — два года в колонии-поселении», — сказал Тугушев.

Приговор будет оглашен сегодня.

