Многодетную мать отправили на исправительные работы за долг по алиментам в 1,5 млн рублей

В Аксубаевском районе РТ многодетной матери назначили 5 месяцев исправительных работ за долги по алиментам. Женщина задолжала 1,5 млн рублей.

Как сообщает прокуратура РТ, с ноября 2013 года местная жительница должна была выплачивать ½ часть своего заработка в виде алиментов на содержание пятерых детей. Однако от уплаты алиментов она уклонялась, детям не помогала, не устраивалась на работу. За это время долг составил 1,5 миллиона рублей, передает ведомство.

Суд признал ее виновной в неуплате алиментов и назначил наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

