Адвокаты Шамсутдинова опровергли информацию о результатах психолого-психиатрической экспертизы

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Адвокаты Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в убийстве восьмерых сослуживцев в Забайкалье, опровергли сообщение о результатах психолого-психиатрической экспертизы.

«Мы не подтверждаем, что психолого-психиатрическая экспертиза готова. Считаем, что это информационный «вброс», либо, что более вероятно, несанкционированное вмешательство в ход расследования. Это что за «источник, знакомый с материалами дела», такой?

Еще даже следователь и мы не знаем ответы на поставленные нами перед экспертами вопросы, а кто-то, не имеющий официального доступа к делу, уже знает», — возмущается Нагиев, добавив, что защита не оспаривает вменяемость Шамсутдинова.

Напомним, что психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым рядового Рамиля Шамсутдинова, который обвиняется в убийстве сослуживцев в воинской части в Забайкалье.

