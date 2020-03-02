Экспертиза признала вменяемым расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова

Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым рядового Рамиля Шамсутдинова, который обвиняется в убийстве сослуживцев в воинской части в Забайкалье.

«Экспертиза, проведенная в институте им. В. П. Сербского, показала, что он вменяем», — заявил ТАСС источник, знакомый с материалами дела.

Уточняется, что Шамсутдинова перевели из столичного СИЗО «Бутырка», где он содержался во время проведения экспертизы, на Дальний Восток. Там его ждет суд.

Ранее завершилось расследование уголовного дела, по которому Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь своих сослуживцев, и еще несколько солдат признаны потерпевшими.

