Visit Tatarstan отправил эвакуированным с Diamond Princess россиянам игрушки-антистресс и носки

Туристический бренд Visit Tatarstan передал подарки восьми россиянам с Diamond Princess, находящимся на карантине в Казани. Об этом пресс-служба рассказала в соцсети.

Туристам на карантине передали приятные и полезные мелочи: носки, стикерпаки, игрушки-антистресс, планеры-ежедневники и набор открыток. Все подарки оставили в приемном покое.



«Мы считаем, что им сейчас особенно необходимы поддержка и сочувствие, и как сотрудники самой гостеприимной отрасли и региона, искренне их выражаем! Желаем выздоровления, хорошего настроения и сил всем, кому они так нужны в эти дни изоляции!» — добавили в пресс-службе.

Напомним, что граждане России с лайнера Diamond Princess, на котором распространился коронавирус, прибыли в Казань на карантин в минувшие выходные, у троих из них наличие вируса подтвердили. Как ранее писало «Реальное время», ситуация также спровоцировала волну паники в соцсетях и посты о якобы закрытой РКБ — Минздрав Татарстана опровергал эти сообщения.

