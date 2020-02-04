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Шесть клубов не готовы к жесткому потолку зарплат в КХЛ на следующий сезон

14:33, 04.02.2020
Шесть клубов не готовы к жесткому потолку зарплат в КХЛ на следующий сезон
Фото: vk.com/hc_avangardomsk

Шесть клубов КХЛ не готовы на данный момент к введению жесткого потолка зарплат хоккеистов в лиге со следующего сезона. Об этом заявил член совета директоров КХЛ, председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

«Если говорить по зарплатам, то к потолку не готовы шесть клубов, в том числе и наш. Что касается нас, то мы готовимся, состав формируем из расчета этого потолка. Я за такой потолок, поскольку это единственный шанс сохранить интерес к лиге. Все понимают, что потолок — наше спасение, иначе мы потеряем зрелищность», — сказал Крылов.

Напомним, со следующего сезона в КХЛ вступит в силу правило жесткого потолка зарплат. С сезона-2020/21 он будет составлять 900 млн рублей без возможности превышения.

В случае если клуб не сможет уложиться в потолок зарплат, лига не допустит заявку основной его команды до устранения превышения.

СпортХоккей
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