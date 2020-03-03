В Нижнекамске будут проверять условия жизни ветеранов
В Нижнекамске власти будут проверять условия жизни ветеранов. Об этом рассказал заместитель главы исполкома НМР Ильнар Бадретдинов.
По его словам, в 2019 году нуждающиеся ветераны были обеспечены благоустроенным жильем. В этом году власти получили одно обращение от ветерана о необходимости проведения ремонта. Также рабочая группа будет проверять бытовые условия участников и инвалидов Великой Отечественной войны, передает «Татарстан-24"
Также ветеранов направят на бесплатный медосмотр.
В Нижнекамске создали рабочую группу, которая будет проверять бытовые условия, в которых живут участники и инвалиды Великой Отечественной войны.
Ранее в соцзащите ветерана войны ошибочно признали умершим.
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