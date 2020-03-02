Глухов о победе над «Нефтехимиком»: «Серия до четырех побед, нам еще работать и работать»

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов прокомментировал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:1) в первом матче плей-офф Кубка Гагарина.

— Можете объяснить свой гол?

— Хорошо, что забили. Хотел пас отдать, но шайба сошла и обратно ко мне отскочила. Получилось красиво, забили, молодцы, выиграли самое главное.

— Вы даже смеялись после своего гола.

— Я просто хотел пас отдать. Но все что не делается, все к лучшему. Слава Богу, что сошла вот так удачно.

— Не было опасений перед первым матчем в плей-офф?

— Опасений не было, но надо уважать соперника. Они тоже играют хорошо, настраивались на бой. Выиграли, идем дальше. Серия до четырех побед, еще работать и работать.

— Согласны, что ваша шайба стала переломной в игре?

— В какой-то степени, да. Без разницы с каким счетом выиграешь, главное победа, — передает слова Глухова корреспондент «Реального времени».