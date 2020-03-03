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Названа дата закрытия катка в парке «Черное озеро»

01:23, 03.03.2020
Названа дата закрытия катка в парке «Черное озеро»
Фото: realnoevremya.ru

Каток и прокат в парке «Черное озеро» в Казани будет закрыт для посетителей на этой неделе — со 2 по 8 марта.

Эта неделя будет финальной для площадки. 9 марта здесь начнется демонтаж новогоднего оформления и катка, сообщила Дирекция парков и скверов в своем официальном аккаунте в «Инстаграме».

Ранее там установили хоккейную площадку. Стоит отметить, что зимой каток очень часто закрывали из-за потепления.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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