В парке «Черное озеро» в Казани появится хоккейная коробка

В казанском парке «Черное озеро» появится хоккейная коробка. Об этом Дирекция парков и скверов сообщила на странице в Instagram.

«Совсем скоро на катке в парке «Черное озеро», появится хоккейная коробка. Любители и профессионалы хоккея смогут играть на нашем катке до конца зимы», — написали организаторы.

Судя по фото, коробка расположится со стороны огороженной неблагоустроенной территории катка. Остальная территория льда останется доступна для покатушек на коньках. Открытие хоккейной коробки запланировано на 1 февраля, вход на нее будет свободный. Также коробку можно арендовать в качестве поля для игры своей команды или тимбилдинга. Последняя услуга платная.

Ранее каток в парке закрывали из-за потепления.