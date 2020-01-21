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В казанском парке «Черное озеро» закрыли каток до 24 января

10:27, 21.01.2020
В казанском парке «Черное озеро» закрыли каток до 24 января
Фото: realnoevremya.ru

В Казани временно закрыли каток и прокат коньков в парке «Черное озеро».

Данная мера связана с плюсовыми температурами воздуха. Каток вновь планируют открыть к концу текущей недели, 24 января.

Если погода будет благоприятной, то каток вновь начнет работать по обычному графику: о будням с 13.00 до 22.00, по выходным с 10.00 до 22.00. Коньки выдаются до 21.00, технический перерыв — с 15.00 до 15.45, передает Дирекция парков и скверов.

Ранее пользователи соцсетей выложили кадры из ледового городка в Раифском монастыре. На кадрах видно, ледовые скульптуры растаяли так, что под ногами по щиколотку стоит вода.

ОбществоИнфраструктура
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