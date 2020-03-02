Казанским школьникам показали музей МЧС — видео

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Казанские школьники посетили музей МЧС, где им рассказали об истории гражданской обороны Татарстана, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Дети увидели старые компьютеры, противогазы, бомбы, защитные костюмы.

Одним из интереснейших экспонатов музея является электрический мегафон. Именно благодаря этому прибору население в радиусе ста метров могло услышать сообщение о чрезвычайной ситуации. Такие системы оповещения в годы Великой Отечественной войны спасли тысячи жизней и обеспечили бесперебойную работу тыла.

В 1941 году Казань включили в список городов-пунктов воздушной обороны. За 10 дней тут же были сформированы районные штабы, а подготовку прошел каждый 16-й татарстанец.

В экспонатах казанского музея — авария на Чернобыльской АЭС, землетрясение в Армении, катастрофа «Булгарии». Здесь можно увидеть первую каску пожарного, макет бомбоубежища, костюм водолаза и даже классный журнал из Беслана, которому так и не суждено было быть заполненным.