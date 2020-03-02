Минниханов поручил начать подготовку к матчу за Суперкубок УЕФА
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил начать подготовку к матчу за Суперкубок УЕФА
Напомним, матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в августе 2023 года. Столица Татарстана первой из российских городов примет эту игру.
«По итогам сегодняшнего решения исполкома союза Рустам Нургалиевич дал поручение начать всю необходимую подготовительную работу», — рассказала ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.СпортФутболОбществоВласть Татарстан
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