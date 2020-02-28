За нарушения в ходе голосования по Конституции будет грозить до 4 лет колонии

В Государственную думу внесли поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым будет распространена уголовная ответственность за нарушения на выборах, в том числе и на общероссийском голосовании по поправке к Конституции.



Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», ст. 142 «Фальсификация избирательных документов, документов референдума», ст. 142.1 «Фальсификация итогов голосования», ст. 142.2 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме» УК РФ.

В зависимости от степени тяжести нарушения россиянину может грозить штраф или до 4 лет лишения свободы, передает пресс-служба Госдумы со ссылкой на одного из авторов поправок, председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Ранее сообщалось, что на проведение голосования по Конституции выделили 14,8 млрд рублей.