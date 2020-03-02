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Минздрав РТ: эвакуированные с Diamond Princess россияне чувствуют себя хорошо

15:24, 02.03.2020
Минздрав РТ: эвакуированные с Diamond Princess россияне чувствуют себя хорошо
Фото: tatarstan.ru

Министерство здравоохранения Татарстана отчиталось о состоянии восьми россиян, находящихся на карантине в Казани. Эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess чувствуют себя хорошо, отметили в Минздраве РТ.

«Ежедневные лабораторные исследования не выявили изменений. Пациенты чувствуют себя хорошо, повышения температуры и других проявлений инфекционного заболевания не зарегистрировано», — передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что медперсонал РКИБ также чувствует себя нормально.

Напомним, сегодня стало известно о новом случае заболевания коронавирусом. Диагноз подтвердился у россиянина, прибывшего в Москву из Италии.

ОбществоМедицина Татарстан
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