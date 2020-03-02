«Нефтехимик» проведет оставшиеся домашние матчи сезона в Саранске

«Нефтехимик» проведет оставшиеся в текущем сезоне-2019/20 ФНЛ домашние матчи на «Мордовия Арене» в Саранске.

В первой части чемпионата из-за реконструкции собственного стадиона нижнекамцам приходилось принимать соперников на «Рубине» в Казани. Руководство нижнекамского клуба договорилось с ареной в Саранске после того, как казанский стадион не смог пройти аттестацию для проведения соревнований ФНЛ.

Стадион «Нефтехимик», являющийся домашней ареной нижнекамцев, будет находиться на реконструкции до конца весны.

Таким образом, первый матч команды Юрия Уткульбаева в весенней части чемпионата против подмосковных «Химок» состоится 15 марта на «Мордовия Арене».