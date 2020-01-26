Стадион «Рубин» не смог пройти аттестацию для проведения матчей ФНЛ

Казанский стадион «Рубин» не смог пройти аттестацию РФС для проведения матчей первенства ФНЛ по футболу. Об этом сообщает сайт телеканала «Матч ТВ».

Таким образом, «Нефтехимику» придется искать другую арену для проведения домашних матчей. Из-за реконструкции собственного стадиона нижнекамцам приходилось принимать соперников на «Рубине».

По словам источника, «Нефтехимик» рассматривает вариант с ареной «Старт» в Саранске, которую на данный момент арендует местная «Мордовия».

Напомним, после первой части чемпионата ФНЛ «Нефтехимик» идет на пятой строчке турнирной таблицы, отставая на пять очков от второго места, дающего право прямого выхода в РПЛ.

