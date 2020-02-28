Минздрав сообщил, что состояние эвакуированных в Казань с Diamond Princess остается удовлетворительным

На 28 февраля у эвакуированных в Казань с лайнера Diamond Princess восьми россиян состояние по-прежнему удовлетворительное и без признаков проявления инфекционного заболевания.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана, у пациентов нет повышенной температуры, кашля, насморка и других проявлений.



Медицинский персонал, находящийся с пациентами, также чувствует себя нормально.

Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила о подтверждении коронавируса у троих находящихся в Казани россиян с лайнера Diamond Princess. Также руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова призвала уважать право частной жизни находящихся на карантине.