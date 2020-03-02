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На Кубани 21 ребенок отравился на праздновании Масленицы

12:43, 02.03.2020
На Кубани 21 ребенок отравился на праздновании Масленицы
Фото: "Реальное время"

В Краснодаре госпитализирован 21 ребенок после празднования Масленицы в Губернском микрорайоне. Также среди пострадавших есть один взрослый.

Сообщается, что госпитализированным поставили предварительный диагноз «острая кишечная инфекция». Они находятся в тяжелом состоянии. Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование предприятий общественного питания, участвовавших в приготовлении блюд, передает ТАСС.

Сообщается также, что организатором мероприятия выступила управляющая компания.

Происшествия Татарстан
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