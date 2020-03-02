Татарстан вошел в топ-15 регионов с наиболее низкой долей просроченных кредитов
«РИА Рейтинг» составило рейтинг регионов с наиболее низкой долей просроченной задолженности по кредитам. Татарстан занял 14-е место в общем списке, по ПФО он стал четвертым.
Доля «просрочки» в общем объеме кредитов в республике на начало 2020 года составляет 3,23%, говорится в исследовании. За год она сократилась на 0,7 процентных пункта.
Наиболее низкая доля задолженности наблюдается в Севастополе — 1,35%. Среди регионов ПФО первое место принадлежит Чувашии (2,78%).
Ниже приводится рейтинг по ПФО, составленный по данным «РИА Рейтинг» (доля просроченных кредитов в % и ее изменение в п.п.):
- Чувашская Республика 2,78 -0,6
- Удмуртская Республика 2,94 -0,5
- Республика Марий Эл 2,98 -0,6
- Республика Татарстан 3,23 -0,7
- Республика Мордовия 3,24 -0,2
- Кировская область 3,35 -0,4
- Республика Башкортостан 3,67 -0,7
- Нижегородская область 3,74 -0,6
- Пермский край 3,89 -0,9
- Оренбургская область 3,98 -1,2
- Ульяновская область 3,98 -1,3
- Пензенская область 4,10 -1,0
- Саратовская область 4,57 -1,1
- Самарская область 4,89 -0,8
Напомним, в России впервые за пять лет упала выдача кредитных карт. По данным аналитиков, она просела сразу на 21%.АналитикаЭкономикаБанки БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
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