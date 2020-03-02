Татарстан вошел в топ-15 регионов с наиболее низкой долей просроченных кредитов

«РИА Рейтинг» составило рейтинг регионов с наиболее низкой долей просроченной задолженности по кредитам. Татарстан занял 14-е место в общем списке, по ПФО он стал четвертым.

Доля «просрочки» в общем объеме кредитов в республике на начало 2020 года составляет 3,23%, говорится в исследовании. За год она сократилась на 0,7 процентных пункта.

Наиболее низкая доля задолженности наблюдается в Севастополе — 1,35%. Среди регионов ПФО первое место принадлежит Чувашии (2,78%).

Ниже приводится рейтинг по ПФО, составленный по данным «РИА Рейтинг» (доля просроченных кредитов в % и ее изменение в п.п.):

Чувашская Республика 2,78 -0,6 Удмуртская Республика 2,94 -0,5 Республика Марий Эл 2,98 -0,6 Республика Татарстан 3,23 -0,7 Республика Мордовия 3,24 -0,2 Кировская область 3,35 -0,4 Республика Башкортостан 3,67 -0,7 Нижегородская область 3,74 -0,6 Пермский край 3,89 -0,9 Оренбургская область 3,98 -1,2 Ульяновская область 3,98 -1,3 Пензенская область 4,10 -1,0 Саратовская область 4,57 -1,1 Самарская область 4,89 -0,8

Напомним, в России впервые за пять лет упала выдача кредитных карт. По данным аналитиков, она просела сразу на 21%.