В России банки резко ограничили выдачу кредиток

В России резко сократилась выдача кредитных карт. Выдача кредиток снизилась впервые за 5 лет.

Как передает РБК со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс», число оформленных кредитных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс.). Показатели выдачи рухнули на 22,7%, что в денежном выражении составляет 22,8 млрд рублей.

Эксперты считают, что снижение выдачи кредитных карт связано с действиям регулятора потребкредитования. При выдаче необеспеченных ссуд банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков.



Ранее Татарстан вошел в топ-10 регионов по количеству новых выданных кредитных карт, заняв седьмое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Урала.

