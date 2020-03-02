В России появилась возможность получить паспорт для ретро-авто

В России с 1 марта вступил в силу ГОСТ, позволяющий регистрировать раритетные автомобили особым образом. Паспорт для «классических транспортных средств» упростит их ввоз в страну и получение особых номеров.

Такой паспорт обойдется в 10-15 тысяч рублей, пишет «Коммерсант».

Новый документ закрепляет правила оценки олдтаймеров. Экспертизу будут проводить эксперты, аккредитованные Российской автомобильной федерацией (РАФ). При оценке они будут начислять штрафные баллы машине.

На сегодня ввоз в Россию легковых авто старше 30 лет и грузовиков старше 50 лет разрешен без проверок требований к экологическому классу двигателя, наличию ABS и других обязательных для современных автомобилей систем.