В Альметьевске прошел Кубок России по сноукроссу на снегоходах — видео

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В Альметьевске прошел Кубок России-2020 по сноукроссу на снегоходах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Длина трассы для снегоходов составляет 600 метров, а крутые повороты и высокие трамплины являются обязательными условиями для проведения соревнований.

Профессионалы проходят подобный участок трассы за одну минуту, при этом скорость не должна превышать 60 км/ч.

Из-за аномальной зимы возникали сложности при подготовке к соревнованиям, снег свозили со всего района.

Как отметил участник чемпионата Дамир Давлетов, по всей России из-за погоды отменили соревнования, но благодаря стараниям организаторов гонка в Альметьевске удалась.

Кубок России по сноукроссу разыгрывают уже 15 лет.

