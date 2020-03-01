Эксперт рассказал, как вести себя за рулем при симптомах инфаркта

Заведующий отделением неотложной кардиологии 13-я-й городской клинической больницы Москвы Альфред Богданов рассказал, как следует вести себя за рулем при симптомах инфаркта.

В первую очередь эксперт посоветовал водителям держать в автомобильной аптечке нитроглицерин на случай инфаркта.

«В этой ситуации (при инфаркте, — прим. ред.) водитель должен уйти на обочину, занять безопасное положение, потому что нарушения гемодинамики могут развиваться стремительно, и он может отключиться очень быстро на ходу», — подчеркнул врач.

Богданов обратил внимание на необходимость сразу же вызвать скорую помощь.

Также, по словам кардиолога, если человек до приезда скорой успел потерять сознание, следует положить его на бок, пишет «Говорит Москва».

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