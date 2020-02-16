Кардиологи нашли способ вдвое снизить риск сердечного приступа

Специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцари в ходе исследований выяснили, что непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%.

Исследование охватило 3,4 тысячи участников в возрасте от 35 до 75 лет и длилось в течение пяти лет. Анализировалась связь между частотой и продолжительностью дневного сна и риском развития болезней сердца.

Выяснилось, что продолжительность дневного сна не играет особой роли, пишет «Российская газета». Вместе с тем, у тех, кто пусть немного, но спит днем, болезни сердца встречаются намного реже.

Ранее врач предупредила россиян об опасности аномально теплой зимы — в том числе и в вопросе сердечно-сосудистых заболеваний.

