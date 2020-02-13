В казанском зоопарке покажут влюбленных животных

Фото: @kazanzoo1806

В День всех влюбленных 14 февраля в казанском зоопарке «Река Замбези» пройдут две бесплатные экскурсии «Влюбленные пары зоопарка». Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в «Инстаграм».

Вместе с билетом посетители получат сердечки. Также посетители могут участвовать в фотоконкурсе.

Ранее зоопарк попал в центр скандала. Один из пользователей Twitter заметил, что на одном из стендов среди африканских животных есть темнокожий человек.

