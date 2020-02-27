Чувашские библиотекари посетили модельную библиотеку в Татарстане — видео

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Библиотекари из Чувашии посетили модельную библиотеку в Зеленодольском районе Татарстана, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Эта модельная сельская библиотека-филиал № 12 открылась в рамках национального проекта «Культура». В соседней республике такие библиотеки только появятся в этом году.

На эти цели было выделено 5 млн рублей из федерального бюджета. В библиотеке полостью обновили интерьер, купили технику и обновили книжный фонд.Также здесь заработала школа телевидения и игровая для малышей.

В этом году подобную модернизацию ждет три татарстанские библиотеки.

