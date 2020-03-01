Леонид Слуцкий: «Ничего не имею против «Тамбова», но в РПЛ надо играть тем, у кого есть своя инфраструктура»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал итоги матча 20-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:0).

— Плюс за то, что заработали очко, выдержали функционально всю игру. Не было моментов, где бы мы подсели и не контролировали мяч. Но минус однозначно, то что мы пока еще не можем системно вскрывать эшелонированную оборону, которая была за линией мяча у «Тамбова». Конечно, еще допускали большое количество простых ошибок в развитии атаки, давали шанс сопернику иметь моменты в контратаках. Поэтому, если быть максимально откровенным, думаю, что результат встречи закономерен, хотя мы нацеливались на немного другое.

Стадион — шикарный. Получается, что в качестве тренера я еще не был, только в роли зрителя. Приятно играть на таких аренах. Другое, что я немного отвык играть на отличном, но почти пустом стадионе. Немного странные ощущения.

— Довольны ли вы игрой опорной зоны? В некоторых моментах вспоминался «Рубин» из первого круга, когда были разрывы между линиями, резкие провалы и так далее.

— Все зависело от того, где мы теряли мяч. Когда ты теряешь в момент развития атаки, то опорные полузащитник вряд ли могут успеть. У меня нет больших претензий, наоборот, пока играл Абильдгор мне казалось, что мы выигрываем больше верховых мячей и, в целом, был футболист, вступавший первым в отбор перед парой центральных защитников. Поэтому я бы не стал связывать проблемы, которые у нас возникали при контратаках именно с опорной зоной. Скорее здесь зависело от того, в каких зонах мы теряли мяч. То есть, если мы теряем мяч в чужой штрафной, то никаких проблем не возникало. Если же мы теряли мяч в развитии атаки, то понятно опорникам и центральным защитникам приходилось двигаться назад и сложно было вступать в отбор.

— Вы говорили, что давно не были в Нижнем Новгороде. Сегодня по старой памяти поехали на старый стадион?

— Водитель, наверное, повез нас по старой памяти. Это тоже странное ощущение. Мы провели 50 минут в автобусе перед игрой. Я никого ни в чем не обвиняю и не ищу заговора, но ситуация достаточно странная, когда хозяйская команда и даже водитель не знает, где находится стадион. И вот мы 50 минут ездили по прекрасному городу, Нижнему Новгороду, любовались видами. Но мы сюда приехали с другими задачами.

— Сегодня мяч почти не доходил до Игнатьева. Как оцените его игру?

— Там было практически невозможно получить мяч. Там было 9 человек, минимум 6 из них в центральной зоне, три защитника, два глубоких опорных. Можно было вскрывать защиту за счет активной фланговой игры, но у нас, к сожалению, нет таких игроков, хорошо играющих с прострелов. Наши кроссы вряд ли могли нести угрозу сопернику. Нам не хватило креатива в завершающей стадии и Игнатьев, наверное, последний кто виноват в этом.

— Насколько губительно для российского чемпионата то, что часть матчей проходит в таком мертвом антураже. Возможно ли такое, допустим, в Голландии?

— В этом году рухнула крыша на стадионе «АЗ Алкмара» и они весь сезон играют на стадионе «Твенте» или «АДО Ден Хааг». Когда у тебя рухнула крыша — все понятно. На мой взгляд, когда у нас в стране такое огромное количество прекрасных стадионов и развита инфраструктура, думаю, РПЛ должна ужесточать требования для команд, которые не обладают инфраструктурой. Я ничего не имею против «Тамбова», они конкурентоспособная команда. Но если мы говорим о высоком уровне требований к инфраструктуре, подбору игроков, качеству легионеров и пытаемся контролировать все эти вопросы, то когда клуб весь сезон не может принимать на собственном стадионе, надо играть тем, у кого эти условия созданы для проведения матчей самого высокого уровня, — сказал Слуцкий.