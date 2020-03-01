Учитель труда из Азнакаево, уволенный из-за скандального видео, раскаялся и попросил прощения

Фото: кадр из видео

Учитель труда из школы № 7 Азнакаево Радик Гарипов, уволенный после скандального видео, распространившегося в соцсетях, раскаялся и попросил прощения у учеников, коллег и родителей. Ролик опубликован на YouTube на канале «Татарстанда».

«Единственное — хочу извиниться перед детьми, перед коллегами, перед родителями, с кем мне приходилось работать по учебной части, потому что было много разъездов, что вот так получилось. Вы меня простите, если сможете», — заявил он.

Также в ролике приняли участие учителя, родители и ученики, снявшие скандальное видео.

Напомним, в соцсетях появилось видео с пьяным учителем труда в одной из школ Татарстана. Мужчина напился до такого состояния, что скатился с парты. Позже руководство школы сообщило, что учитель был уволен. Ученики азнакаевской школы №7 и их родители поддержали учителя труда Радика Гарипова. В соцсетях начали думать, «как помочь человеку, ведь его золотые руки нужны и школе, и городу, и нашим детям» и обращаться к директору школы с просьбой восстановить Гарипова на работе.

