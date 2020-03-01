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«Рубин» проведет первый матч в РПЛ под руководством Леонида Слуцкого

10:27, 01.03.2020
«Рубин» проведет первый матч в РПЛ под руководством Леонида Слуцкого
Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня, 1 марта, «Рубин» в рамках чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу в гостях сыграет против «Тамбова».

Эта встреча станет дебютной для Леонида Слуцкого на посту главного тренера казанского клуба. Российский специалист возглавил команду нынешней зимой и пока не провел с ней ни одного официального матча в РПЛ.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде на домашнем стадионе «Тамбова». Встреча начнется в 14:00 по мск.

Ранее Слуцкий заявил, что чувствует волнение перед первым матчем казанского «Рубина» в весенней части сезона-2019/20.

После 19 матчей казанцы набрали 19 очков и занимают 15 строчку в турнирной таблице РПЛ.

СпортФутбол Татарстан
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