«Рубин» проведет первый матч в РПЛ под руководством Леонида Слуцкого

Сегодня, 1 марта, «Рубин» в рамках чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу в гостях сыграет против «Тамбова».

Эта встреча станет дебютной для Леонида Слуцкого на посту главного тренера казанского клуба. Российский специалист возглавил команду нынешней зимой и пока не провел с ней ни одного официального матча в РПЛ.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде на домашнем стадионе «Тамбова». Встреча начнется в 14:00 по мск.

Ранее Слуцкий заявил, что чувствует волнение перед первым матчем казанского «Рубина» в весенней части сезона-2019/20.

После 19 матчей казанцы набрали 19 очков и занимают 15 строчку в турнирной таблице РПЛ.