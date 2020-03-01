Коронавирус достиг Ирландии и Армении

В Ирландии и Армении зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом.

Минзрав Ирландии подтвердил появление вируса в стране вечером в субботу. Сейчас заразившемуся мужчине оказывается необходимая помощь, говорится в опубликованном на сайте ведомства релизе.

Первого заболевшего COVID-2019 обнаружили и в Армении. 29-летний мужчина прилетел в страну из Ирана, написал в Facebook премьер-министр Никол Пашинян. Инфицированный сам пришел в госпиталь и сдал тест на наличие вируса, который показал положительный результат. По его словам, состояние больного оценивается как удовлетворительное.

Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире, по информации ВОЗ, составляет свыше 85,4 тысячи человек.