«Красавиа» заплатит казанскому аэропорту 6,58 млн за обслуживание

Авиакомпания «Красавиа» объявила о закупке у единственного поставщика услуги по обслуживанию в аэропорту «Казань». За это перевозчик заплатит 6,58 млн рублей.

Единственным поставщиком стало АО «Международный аэропорт «Казань». Как и три года назад, в документации не содержится никаких подробностей закупки.

Стоимость тендера по сравнению с 2017 годом выросла — тогда она составляла всего 4,6 млн рублей.